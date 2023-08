​Una jornada Healthy Communities exitosa a la Piscina de Cardona

La Fundació SHE, amb el suport de Fundació ”la Caixa”, va organitzar el dijous 27 de juliol unaa la Piscina Municipal de Cardona dins del projecte de salut Healthy Communities. Van programar un conjunt d’activitats lúdiques relacionades amb l’activitat física per a totes les edats. L’objectiu d’aquesta jornada era, i a la vegada, augmentar l’adherència de les persones participants en el programa Healthy Communties.La jornada va iniciar-se al matí amb una. Les activitats van continuar a la tarda amb un espectacle i taller de bombolles pels més petits a càrrec de “Mary Party”, un torneig de vòlei per a joves organitzat amb el suport de Cardona Events i una. La resposta de la població va ser molt positiva, més de 100 persones van participar en aquest conjunt d’activitats.Per acabar a les 20.00h va arribar el torn de. Abans de la classe, Xuan va regalar-nos una reflexió sobre el benestar personal, l’autocura i la importància de mantenir una rutina saludable. Part de la població cardonina i fins i tot persones d’altres municipis van desplaçar-se per viure aquesta experiència a Cardona.agraeixen la implicació de tots els agents i col·laboradors que van fer possible aquesta jornada i, sobretot, volen donar les gràcies a totes les persones que van assistir i van participar en les activitats.es troba a la fase de Grups d’Ajuda Mútua. En total compten amb 21 grups d’entre 6 i 12 persones participants cadascun. Actualment, aquests grups estan duent a terme sessions de recolzament i ajuda entre iguals amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables. A partir de l’octubre de 2023 s’inicien els mesuraments de seguiment, en els quals, es convidarà als participants de Cardona i Sallent a tornar-se a medir els indicadors de salut per comprovar si s’han presentat millores. Des de la Fundació SHE conviden a tots els participants a seguir en aquest projecte de millora de salut comunitària.