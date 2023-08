​S’obre un servei d’acompanyament en el procés de digitalització a les empreses

La Diputació de Lleida, en col·laboració amb l’entitat pública empresarial RED.es, posa, que atendrà a totes les persones autònomes i empreses en el procés de digitalització. Es pot demanar cita prèvia els dimecres de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues.Aquest projecte neix amb l’objectiu d’a PIMES, microempreses, persones autònomes i persones emprenedores ubicades en municipis de menys de 20.000 habitants al conjunt de la demarcació de Lleida.A la comarca del Solsonès l’oficina OAP Rural s’ubica, al Consell Comarcal del Solsonès, els dimecres de dos quarts de deu a dos quarts de dues. L’atenció també podrà ser a través de mitjans electrònics a la següent adreça: ysimo@diputaciolleida.cat o bé per via telefònica al 697 56 77 03.Des l’oficina OAP Rural es buscaque es duran a terme de forma presencial i virtual arreu del territori i que estan orientades a sensibilitzar, assessorar i acompanyar al teixit econòmic local en el repte de la transformació digital, i així, acompanyar-los en l’adopció de tecnologies per tal de millorar la competitivitat del teixit productiu de l’empresa i del territori i fer-los molt més resilients als canvis. Alhora tambéper fer arribar més coneixement directament a les empreses.Per a més informació podeu visitar el web https://promocioeconomica.cat/oaprlleida/ Aquest projecte de la, ha aterrat a la comarca de la mà de l’ens comarcal, i donarà servei a totes aquelles empreses i persones autònomes que horequereixin.