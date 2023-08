La Vall de Lord recupera el punt d'atenció dels Mossos

A partir d'aquest dimecres 2 d'agost la Vall de Lord (municipis de Guixers, La Coma i la Pedra i Sant Llorenç de Morunys) recuperen elque estarà ubicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.L'horari serà, durant aquest horari i per tal decaldrà contactar per telèfon al 677.444.976Durant un temps es feia atenció durant tots els dies laborables, però la demanda tampoc era tant com per fer tantes hores d'atenció, per això ara s'ha decidit provar com funciona un cop a la setmana.

