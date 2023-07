El bus Solsona‑Manresa‑Barcelona amplia els horaris per adequar‑se a les necessitats dels estudiants

Facilitar que l’únic transport públic que uneix Solsona i Cardona amb Manresa s’adeqüi atant del torn de matí com el de tarda. Aquest és el principal objectiu pel qual la Generalitat de Catalunya ha confirmat que s’amplien els horaris del bus, que, alhora, afavoriran la població que treballa a la capital del Bages o necessita desplaçar-s’hi per motius de salut.. Entre les novetats, hi ha sortides des de Solsona que permetran arribar a Manresa abans de les 8 h i, per als que estudien a la tarda, abans de les 15 h, i, de tornada, es podrà agafar el bus a Manresa a les 14 h i, al vespre, a les 21.30 h. A més,Aquests serveis sónmantingudes per representants municipals i tècnics de Solsona i Cardona, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Agència de Desenvolupament Local amb tècnics del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.Des de Cardona i Solsona i els respectius consells comarcals, es va demanarque necessita desplaçar-se als centres educatius de l’àrea d’influència o la població que hi treballa. Per això calia que el trajecte Solsona-Manresa que passa per Cardona, en els dos sentits, permetés arribar als centres en un horari adequat.A més, tenint en compte quei que la freqüència d’expedicions entre Cardona i Manresa és molt major que entre Solsona i la capital bagenca, es va proposar ampliar alguns trajectes que fins ara començaven o acabaven a Cardona.