​El Consell renova habitacions i finestres del Centre Sanitari del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès ha culminaque, afegides a les portades a terme durant els darrers exercicis, sumen unLes obres han consistit en la, així com de lessituades a la planta primera. L’import de la renovació d’aquests espais ha ascendit a 36.455,29 euros i ha consistit en refer la superfície dels envans malmesos i revestir les parets de les habitacions i espais comuns amb material resistent als cops. Tambéper resoldre els problemes de filtració d’aigües i garantir la pendent i continuïtat de paviments. També s’ha instal·lat un telèfon i connexió wifi a les habitacions de la planta primera per tal d’oferir una millor comunicació amb els familiars i una connectivitat a la xarxa gratuïta.Paral·lelament a les actuacions en habitacions i en espais comuns,a fi de millorar l’aïllament acústic i tèrmic, il’eficiència energètica. El cost de substitució dels tancaments ha ascendit a 66.046,10 euros.L’execució d’aquestes millores es sumen a laculminada l’estiu del 2021 per un import de 64.753,57 euros i a la dedel Centre Sanitari finalitzat l’agost de l’any passat per un import de 14.834,33 euros.Aquestes actuacions han estatamb un import de 101.736,37 euros. La, per la seva banda, ha fet una aportació de 33.272,37 euros.Aquestes intervencions suposaran unadel Centre Sanitari i repercutiran en una disminució del consum energètic de l’edifici.

