L'alcalde de Riner tindrà una dedicació del 75%

L'alcalde, Joan Solà i Bosch, Alcaldia, Urbanisme, Educació, Comunicació, Relacions Institucionals, Turisme i Coordinació de les diferents àrees-

Immaculada Pujol Casanova , 1a Tinent d’alcalde, Regidora d'Hisenda, Gent Gran, Protecció Civil, Coordinació d’activitats al municipi, Parcs i jardins

Carles Feixas Prat, 2n Tinent d'alcalde, Regidor d'Infraestructures, Obres i serveis, Agricultura, Ramaderia, Medi Natural, Medi Ambient, Fires

Lourdes Xixons Ribalta, Regidora de Cultura, Tradicions, Benestar Social, Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat

Guillem Plans Capdevila, Regidor de Joventut, Esports, Festes, Fires, Telecomunicacions i noves tecnologies

Xavier Castellana Gamisans, Regidor

Maria Dolors Vilajosana Capdevila, Regidora

El Ple de l'ajuntament de Riner, celebrat el 22 de juny de 2023, aprovà el repartiment del cartipàs municipal.Pel que fa a les delegacions dels regidors, es fa la següent assignació:També s'ha acordat celebrara les 19:30 hores. I en la resta de convocatòries, si fos necessari, podent demorar o avançar les sessions si s´escau i sempre de forma motivada, per raons festives o per proximitat a aprovacions que així ho requereixin.En el mateix ple es van establir eldels membres de la corporació local.. Assistència als Plens: 30 euros/sessió. Quilometratge: 0,30 euros/Km. Indemnització de les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec degudament justificades documentalment corresponents a pàrquings, peatges i transport, així com les despeses de manutenció fins un import màxim de 20 euros per àpat, degudament justificades amb tiquet, factura o altre comprovat amb validesa legal.Per a l'alcalde, Joan Solà, s'aprovà una. Aquesta retribució es finançarà amb càrrec als pressupostos municipals i amb la subvenció de càrrecs electes prevista a tals efectes per la Generalitat de Catalunya.Finalment, la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Riner estarà formadaper Joan Solà Bosch, Immaculada Pujol Casanova i Xavier Castellana Gamisans iactuarà com a secretària la persona que ocupi el càrrec de secretària de la corporació.