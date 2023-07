Tirada Nocturna 2023

En Sènior la guanyadora ha estat la Dolors Cots seguida del José Ruíz i del Felip Falla.

Dissabte dia 29 es va celebrar laCom cada any aquesta tirada es el colofó de la jornada que comença amb l’Assemblea generalanual del Club de Bitlles Olius on es posa a disposició dels socis la situació de la entitat durantla temporada que ha finalitzat. L’estat financer i també la previsió sobre la propera temporadaque s’inicia a finals del proper mes de setembre.A la categoria infantil el guanyador ha estat elseguida per l’Ainhoa Manau il’Albert Vendrell. En Sènior la guanyadora ha estat laseguida del José Ruíz i delFelip Falla.