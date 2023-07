L'alcalde de Riner, Joan Solà, nou president de l'Associació de Micropobles

D'esquerra a dreta, el president sortint, Mario Urrea, i el nou president de Micropobles, Joan Solà Foto: Nia Escolà

Assemblea ordinària de Micropobles a L'Estany, al Moianès Foto: Nia Escolà

L'Estany - AconseguirAquest és el principal objectiu de la nova junta de l'associació Micropobles, que ha estat escollida aquest dissabte. L'alcalde de Riner, Joan Solà, és el nou president de l'associació en substitució de l'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, que ha estat al capdavant durant els últims quatre anys. Per Solà, cal que tots els municipis, independentment de la seva grandària, tinguin els mateixos serveis i oportunitats. "Els micropobles som el 3% de la població, però el 51% del territori, i no pot ser que ens sentim de segona", ha subratllat."Perdem població perquè la gent diu: què faig al poble a partir de les set de la tarda?", el president sortint de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, assegura queentre el món rural i l'urbà és el principal cavall de batalla de l'associació. Segons defensa, això va més enllà dels serveis educatius o de sanitat i, en aquest sentit, demana que també s'aposti per portar la cultura als pobles petits.Urrea deixa el càrrec després de quatre anys. Ho fadurant tot aquest temps i assegura que, des del món polític, cada cop es té més en compte el paper de l'associació de Micropobles.L'alcalde de Riner (Solsonès), Joan Solà, substituirà Urrea al capdavant de l'associació. Encapçala unai amb el mateix objectiu al punt de mira. "No pot ser que ens sentim de segona", ha subratllat. Per Solà, cal que tothom sàpiga que Catalunya "no s'entendria sense l'àrea metropolitana i les ciutats, però tampoc sense el seu món rural".En la inauguració de l'acte,ha elogiat la tasca de Micropobles, i ha defensat que el Govern treballarà per fer-la més fàcil. En aquesta línia, ha posat d'exemple el nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2025-2029 que, segons ha dit, serà més "àgil i flexible". Vilagrà ha defensat alguns dels projectes que s'han tirat endavant conjuntament amb Micropobles, com Oportunitat500, una iniciativa que lluita contra la despoblació de petites localitats amb menys de 500 habitants.En el seu discurs, Vilagrà ha assegurat que: "Volem codecidir amb vosaltres, no mirar-vos amb paternalisme. Valorem molt la feina que feu".L'acte també ha comptat amb la presència de, que ha reivindicat l'equitat territorial entre el món rural i l'urbà. Erra s'ha compromès personalment en fer-la viable i ha assegurat que s'activaran "totes les palanques necessàries" per trencar la dicotomia "entre ciutat i territori".