​Jornada de captació de donants de medul·la òssia a St Llorenç de Morunys

Elés l’única esperança per a molts afectats de leucèmia i altres malalties de la sang i on cada any, a l’estat espanyol, 5.000 persones en són diagnosticades.La donació de medul·la pot salvar vides i requereix un procès relativament senzill que consisteix enque sigui compatible. Per tant, es necessita que més persones s’inscriguin en el Registre de Donants per assegurar que tots els malalts tinguin un donant compatible.Pot ser donanti cal tenir present que només 1 de cada 3.000 donants acabarà sent compatible amb un pacient. Aquesta medul.la òssia estarà disponible per a qualsevol malalt d’arreu del món que necessiti un trasplantament.Abans de fer la donació, es important rebreuan s’apunta al Registre i per aquest motiu, es demana que es llegeixi i signi un consentiment i poder aclarir tots els dubtes i preguntes que es vulguin fer.Amb una mostra de sang es pot saber la compatibilitat de la medul·la òssia del donant amb la dels pacients de leucèmia que la necessiten. La donació es fa, obtenint les cel.lules mare que s’extrauen del torrent sanguini del donant, amb un separador cel.lular, o be, extraient sang medul.lar de l’os del maluc amb unes puncions que requereixen anestèsia i unes hores d’hospitalització, però aquest mètode només s’utilitza en un 10% dels cassos. A la medul.la óssia es generen les cel.lules mare de la sang i no te res a veure amb la medul.la espinal. La medul.la óssia es regenera completament en uns dies.L’asociació Fènix participa en aquesta jornada de captació de donants de medul·la òssiadins la campanya de captació de sang que organitza eli que compta amb la col.laboració de l’Ajuntament de St Llorenç de Morunys i de la Farmàcia Òptica Casas.