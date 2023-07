El jazz d'«Alba Careta Group» il·lumina el Teatre Comarcal amb «Teia»

Un moment del concert Foto: Ramon Estany

Alba Careta Group està format per Alba Careta, trompeta i veu; Lucas Martínez, saxo tenor; Roger Santacana, piano; Giuseppe Campisi, contrabaix, i Josep Cordobés, bateria.

La darrera cita dell'ha protagonitzataquest divendres 28 de juliol al teatre comarcal. La trompetista, cantant i compositora avinyonenca molt vinculada a Solsona, distingida recentment amb el Premi Alícia al talent emergent, ha interpretat amb la banda el seu tercer disc, Teia (Segell Microscopi, 2023).L’artista d’Avinyó, municipi de la comarca del Bages, a la demarcació de Barcelona, ha pujat a l’escenari del Teatre Comarcal acompanyada del seu quintet per a, que es diu ‘Teia’, que va veure la llum en el mes de febrer.com un acte de rebel·lió interna, la lluita constant entre entendre què és el que se’ns imposa i el que realment creiem i volem per a nosaltres; l’experiència d’anar entenent que a vegades la intuïció i l’esforç són la flama que ens guia per anar trobant el propi camí, l’autèntic; i que important és cuidar les coses senzilles i petites que ens envolten, i que al final, es converteixen en la foguera que ens acompanya, inspira i reconforta. Teia també és la fusta resinosa o una estella d’aquesta que crema amb facilitat.Acompanyada dels millors músics de l’escena jazzística actual, el disc el componen sis, inspirades en les pròpies vivències i experiències de l’artista,de la nova cançó: “Un núvol blanc”, de Lluís Llach, i “A voltes en el cor”, poema de Joan Vergés i musicat per Toti Soler, sempre fidel al jazz explosiu, energètic i orgànic que sempre l’ha caracteritzat.