​Concert a Riner de Carles Cases, director musical de Lluís Llach

El prestigiós músic Carles Cases, arranjador, músic i mà dreta de Lluís Llach durant molts anys,, dins del programa #Rineréscultura. El pianista, acompanyat de la violoncel·lista, oferirà un concert de proximitat on repassarà la seva dilatada carrera musical cinematogràfica, ja siguin obres concebudes per a concert o bé extractes dels seus treballs de bandes sonores per a cinema.Casescom Amic/amat, Amor idiota, Animals ferits, Anita no perd el tren, Ave María, Barcelona (un mapa), Camarón, Darkness, Des del balcó, El año del diluvio, El perquè de tot plegat, El portero, El río que nos lleva, La vida abismal, Los del túnel, Los sin nombre, Mil cretins o Rosita please.L’artista estàde les seves pròpies produccions, que compagina amb concerts de les seves obres, ja sigui en format piano sol, duet, trio o orquestra. El 2021 va editar Minimal, la seva primera obra minimalista.va estar dedicat exclusivament a la direcció musical del cantautor Lluís Llach, tant a les gravacions dels discos com a les actuacions en directe, realitzant fins a 800 concerts. L’Acadèmia Charles Cross (París) li va atorgar el primer premi al millor àlbum per T’estimo de Lluís Llach.per a cinema, tant europeu com americà, va ser compositor habitual de pel·lícules de directors com Gonzalo Suárez, Ventura Pons, Jaume Balagueró, Eduardo Rossoff, Jaime Chávarri o Stuart Gordon. El seu extens llegat musical compta amb setanta bandes sonores, mig centenar de discos publicats i gairebé tres mil concerts.és un programa organitzat per l’Ajuntament de Riner per als mesos de juliol i agost. El programa consta d’activitats artístiques i festives, amb un ampli repertori musical que inclourà concerts de música antiga, música clàssica, blues, bandes sonores o versions, entre altres propostes