​El Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener millora el sistema de prevenció d’incendis

El Consell Comarcal del Solsonèsdel sistema de prevenciód’incendis del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener per un import de31.959,14 euros.L’actuació, que ha consistit en laa fi de millorar l’accessibilitat i evitar avaries, culmina un seguit d’inversions dels darrers dos anys per un import de 166.147,72 euros, contemplades en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024.A més a més de les obres en prevenció d’incendis, l’ens comarcal ha executat la instal·lació de(33.836,86 €), la millora del camí d’accés a les basses (62.710,97€), l’aixecament de la bàscula (15.139,52€) i la instal·lació de la plataforma de post-maduració (22.501,23€).Les actuacions han estat subvencionades pel2020-2024 (146.335,17€) i per l’(4.568,89€), i suposen un nou pas endavant pel que és un dels Centres de Tractament de Residus de referència a Catalunya.