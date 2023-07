Solsona posa en marxa un dispositiu especial per fer front als efectes de la ventada d’aquesta nit

Estat del Vall Calent després de la tempesta

Desactivat l'Inuncat després de fortes tempestes i ventades a Ponent i la Catalunya Central

La tempesta d’ahir a la nit, acompanyada per un fort vent -- ha deixat nombroses afectacions arreu de la ciutat, sobretot arbres caiguts i acumulacions de fulles que dificulten la circulació tant al nucli urbà com en camins del municipi.Per tal de restablir la normalitat al més aviat possible, a primera hora del matí l’alcaldessa, Judit Gisbert, s’ha reunit amb els responsables de la brigada i de la Policia Local, entre d’altres, per posar en marxa un dispositiu especial. “Hem activat tots els mitjans que tenim a l’abast, que inclou tota la brigada i l’empresa de la neteja viària”.(a la zona esportiva). Tot i que s’hi està treballant intensament, l’alcaldessa adverteix que “en un sol dia no es podrà arribar a tot arreu” i és per això que demana comprensió a la ciutadania.Un equip de la brigada està fent unaper resoldre les incidències en les places i els carrers més afectats mentre que un altre treballa en els camins del Vinyet per retirar els arbres que barren o dificulten el pas.Finalment, un altre grup es reparteix per la resta del municipi per. D’altra banda, l’empresa de la neteja viària, Jaume Oró, s’ha centrat en les zones amb més afectació com el Vall Calent, el Vall Fred, el carrer de Pere Màrtir Colomés i el de Salvador Espriu. El passeig del Pare Claret es netejarà quan s’hagi desmuntat el mercat.Bombers ha informat que ahir a la nit, a les 21.56 h. van tallar un arbre caigut a la Creu Blanca, i un altre arbre al camí de la depuradora, a les 22.53 h.Protecció Civil ha desactivat a les 02.40 d'aquest divendres a la matinada el pla Inuncat, que es trobava en alerta pel front que ha travessat gran part del país durant la nit i matinada amb pluja i tempesta amb força aparat elèctric i vent molt fort, sobretot a Ponent. Hi ha hagut força incidències menors i no es té constància de cap afectació personal. El Servei Meteorològic informa que a Torres de Segre s’han recollit 29,1 litres per metre quadrat;a Organyà 27,7 litres; i a Camarasa 23,9 litres. Pel que fa al vent, a Alguaire s’han registrat cops de 115 km/h; a Lleida, de 79,6 km/h; a Alcarràs, de 71,3 km/h; i a Torres del Segre, de 67 km/h. Durant tot dijous hi ha hagut 7.529 llamps núvol-terra.