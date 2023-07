El concert solidari del SOM portarà a Solsona l'espectacular «Electrobacasis»

Ja s'han posat a la venda al portal Entrades Solsonès les entrades pel concert solidari delque tindrà lloc el proper dissabte 2 de setembre dins els actes de la prèvia de la Festa Major de Solsona.l’orquestra de referència de la Catalunya Central, col·labora amb DJ Arzzett, actual resident a Coco Village i Seven Seven, i Marta Trujillo, cantant polifacètica amb una gran trajectòria. ElectroBacasis fa vibrar amb temes d'Avicii, David Guetta, ABBA, Oques Grasses o Queen. Trencant els tòpics d'una "típica" orquestra de música clàssica, presenten una aposta per trencar totes les barreres. Un espectacle amb els grans "hits" dels últims 50 anys que convida a cantar i ballar!La recaptació del concert serà per lala qual destinarà els diners a una escola professional a Tororo, Uganda.