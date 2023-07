Els 25 anys dels focs serà el tema central de l'onzena Diada de Territori de Masies

Un any més, la festa major del Miracle és el marc on es desenvolupa una nova edició de la Diada de Territori de Masies. Aquesta entrega tindrà com a eix transversal els 25 anys dels focs del 98. Com a novetat, la Diada comptarà amb actes el divendres 4 d’agost al vespre i també el dissabte al matí fins al migdia, com és habitual.



La prèvia del divendres 4 d’agost començarà a les 7 de la tarda a l’espai Barroc amb la visualització del documental «El Miracle, història recent d’un paisatge dinàmic» i després tindrà lloc una taula rodona sobre memòria, paisatge i acció 25 anys després dels focs del 98. La taula comptarà amb la participació de l’Angelina Roca, veïna de Les Cases de Matamargó; l’Eduard Plana, cap d’àrea de política Forestal i Governança del Risc del CTFC; Asier Larrañaga, sotsinspector del GRAF i enginyer forestal; i el moderarà Marina

Divendres, 4 d’agost

Dissabte, 5 d’agost

Vilaseca de L’Arada Creativitat Social.seguirà el format d’anys anteriors, començarà amb una ruta interpretativa que anirà del Miracle fins la Carral, la ruta comptarà amb el guiatge de veïns i veïnes que explicaran les vivències i canvis en el paisatge.Seguirà a la ruta lade la pintora. Una exposició de dibuixos de gran format realitzats amb carbonet i fum. La Sala Gran de l’Ajuntament albergarà l’exposició que es podrà visitar durant tot l’agost en horari habitual de l’Ajuntament. El dia de la diada l’exposició s’acompanyarà del joc ‘’Memòria i Paisatge. Com han canviat els paisatges del baix Solsonès i rodalies al llarg del segle XX?’’.A les 12 hi haurà lade la segona edició de la ‘’Guia il·lustrada dels paisatges del Territori de Masies’’ al Claustre del monestir, on posteriorment a les 13h, per concloure la jornada hi haurà un tast de degustació de productes de proximitat de la cooperativa i les seves sòcies i presentació de les pizzes de Territori de Masies.Per a prendre part a la Diada, que cal formalitzar abans del 4 d’agost a través de la plataforma Entrades Solsonès (entradessolsones.com).El preu de l’activitat, que inclou la ruta guiada i el tast, és de 15 euros i, per a persones sòcies, 12 euros. Així mateix, si tan sols es vol participar a la ruta, el cost és de 5 euros (4 euros per a sòcies). De la mateixa manera, si només es vol assistir al tast, l’import és de 10 euros (8 euros per a sòcies).La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Tercer Sector Ambiental de la Generalitat Catalunya, el Departament de Cultura i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.Visualització del documental «EL MIRACLE, HISTÒRIA RECENT D’UN PAISATGE DINÀMIC». A l’Espai BarrocSeguidament – Taula rodona «25 ANYS DESPRÉS DELS FOCS DEL 98. Memòria, paisatge i acció».Amb la participació de: Angelina Roca veïna de Les Casas de Matamargó, Eduard Plana, cap d'àrea de política Forestal i Governança del Risc del CTFC, Asier Larrañaga, sotsinspector del GRAF i enginyer forestal. Modera: Marina Vilaseca, membre de L’Arada Creativitat Social.Ruta interpretativa per l’entorn del Miracle «25 ANYS DESPRÉS. Històries, vivències i canvis en el paisatge» dinamitzada per veïns i veïnes. Punt de trobada a la Plaça del MiracleSeguidament – Inauguració de l’exposició «EL FOC: DESTRUCCIÓ, SOLITUD I RENAIXENÇA». Exposició de dibuixos de gran format realitzats amb carbonet i fum, dues tècniques relacionades amb el foc. De la pintora Marina Berdalet Andrés. A la Sala Gran. *L’exposició es podrà visitar durant tot l’agost en l’horari habitual de l’Ajuntament. L’exposició s’acompanyarà del joc de «Memòria i Paisatge. Com han canviat els paisatges del baix Solsonès i rodalies al llarg del segle XX?».Presentació de la segona edició de la «GUIA IL·LUSTRADA DELS PAISATGES DEL TERRITORI DE MASIES». Al claustre del monestir.Tast degustació de productes de proximitat de la cooperativa i les seves sòcies, i presentació de les pizzes de Territori de Masies. Al claustre del monestir.Per assistir als actes de dissabte cal inscripció prèvia comprant les entrades a entradessolsones.com . Es pot assistir amb tres formats diferents per tal que hi pogueu participar com millor us vagi:- Diada completa (Ruta interpretativa + tast degustació): 12 € sòcies/ 15 € no sòcies- Ruta interpretativa: 4 € sòcies / 5 € no sòcies- Només el Tast degustació: 8€ sòcies/ 10€ no sòcies