Comença la restauració de la Torre de Peracamps

Ja han començat les obres de restauració de la. Aquest projecte, ideat pel govern municipal anterior, significarà la consolidació d'aquesta construcció tant emblemàtica del municipi de Llobera, evitant-ne el deteriorament. A part, a l'interior s'hi farà una estructura que permetrà accedir a la part alta de la torre.L’Ajuntament de Llobera va treure a la licitació l’execució de les obres incloses al “Projecte bàsic i executiu de restauració i consolidació de la Torre de Peracamps ( BCIN)”, redactat per l’arquitecte Sr. Enric Padullés i Ciuró, i amb un pressupost de 192.868,81 euros, finançat amb un ajut de prop de 193.000 euros delper tirar endavant aquesta restauració.L’objectiu de l’actuació, és la, per tal que els visitants puguin accedir a visitar la part interior i pujar fins a la part superior de la torre. Aquesta edificació es troba en un mal estat de conservació i és per això que l’Ajuntament vol preservar-lo, essent catalogat com a BCIN ( Bé Cultural d’Interès Nacional) i que la primera notícia data de l’any 1041, on Bonfill, senyor de Peracamps, deixava el Castell a la seva muller, anomenada, Amaltruda.A part de la seva conservació, serà un reclam turístic per a totes aquelles persones que vulguin conèixer la seva història i gaudir d’aquest patrimoni tan preuat.