En el cas del Solsonès, asseguren que està sent un estiu "fluix" amb ocupacions que s'han situat al voltant del 50% al juliol i la previsió per a l'agost és que les xifres siguin similars. Mariona Martí, presidenta del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme, constata que està sent una temporada "fluixa" i recorda que l'any passat ja van tenir un descens del turisme.

Els establiments turístics de la Catalunya Central registren uns. Al juliol, s'ha situat al voltant del 50% i, a l'agost, les xifres s'enfilen fins al 75% en comarques com el Berguedà. "Estem per sota del que seria habitual d'abans de la pandèmia", ha constatat Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà. Al Solsonès, també asseguren que està sent, segons ha explicat Mariona Martí, presidenta del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme. La situació es repeteix a les cases de turisme rural de l'Alta Anoia amb ocupacions de fins el 60%, per sota del 2022.

Altres notícies que et poden interessar