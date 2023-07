Visita a les obres finals de l'esperada millora de la carretera de Port del Comte

Alcaldes i administració pública al rètol de les obres

Fa uns dies va tenir lloc la visita dels treballs finals de la, per part de Lluís Lacruz, Cap de serveis de Carreteres de Lleida.Lacruz va estar acompanyat pels alcaldes i regidors dels municipis beneficiats per aquesta carretera, Guixers i La Coma i la Pedra. Aquesta obra ha suposat una inversió de 1.300.000 euros finançada per la conselleria de Territori.al Port del Comte que ha abastat una longitud de tres quilòmetres, ha consistit principalment en la renovació del paviment, la suavització dels revolts, en un vial que té un traçat força sinuós, o en l'estabilització dels talussos així com la canalització de la fibra òptica al llarg de la carretera.Pels alcaldes, la importància d'aquestes obres llargamentés que milloren la la seguretat a la carretera, reduint el risc de despreniments, i la comoditat de la conducció, tant de les persones residents com les usuàries de l'estació d'esquí del Port del Comte.