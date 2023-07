Concert de Boopy's Love a la fresca i tast

La Vila Closa de Sant Climenç, a Pinell de Solsonès, ofereix una proposta musical a la fresca per aquest divendres 28 de juliol.Es tracta d'un Concert deelaborat pel restaurant El Cigronet. Preu 5 euros i Inscripcions a *l’Ajuntament de Pinell* fins el dia abans 973 48 39 22 o per correu electrònic a ajuntament@pinelldesolsones.cat Amb un repertori que va del, Boopy's Love és una formació original que, basada en certs contrastos, acostuma a enamorar.a la veu i ukelele ial contrabaix i coros.Boopy's Love es forma recentment en aquest any 2020. Tot i així no ha parat de fer concerts arreu de Catalunya, i l'any 2021, actuacions a Granada, Rumania i Londres, entre d'altres.