El president del Consell, Benjamí Puig, percebrà 45.000 euros anuals amb dedicació exclusiva

Elha celebrat aquest dimarts el ple de cartipàs que ha dibuixat la configuració del nou govern comarcal, l’assignació de responsabilitats polítiques a cada àrea, i les retribucions o indemnitzacions que percebran els membres de la corporació.El president de l’ens comarcal, Benjamí Puig (ERC), amb una dedicació exclusiva al càrrec,percebrà. M. Claustre Sunyer (CM),vicepresidenta primera i titular de l’àrea de Serveis Tècnics i personal, percebrà, corresponents a la dedicació parcial del 50 per cent de la jornada de treball, així com per altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat.La resta de vicepresidències seran assumides per, vicepresident segon i responsable de Comunicació, portaveu de Govern, Gestió Forestal i Recursos Hídrics;, vicepresident tercer i conseller comarcal de l’àrea de Telecomunicacions, i, que assumirà la quarta vicepresidència juntament amb les responsabilitats de Turisme i Transició Energètica.Pel què fa a la resta de responsabilitats,assumirà les conselleriescomarcals d’Administració, Personal i suport a fires;, Consum;, Drets Socials, Igualtat i Feminisme;Educació i Cultura;, Joventut i Habitatge;repeteix a les àrees de Medi Ambient i Fires;, Obres i Camins;, Promoció Econòmica i Pagesia;, Protecció Civil i,Salut i Esport.Pel què fa a les indemnitzacions i dietes a percebre, els membres de la corporació que noexerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial, percebrandel Consell Comarcal. En el cas de l’assistència a les del Centre Sanitari, l’import es fixa en 45 euros, mentre que la indemnització per assistència a la comissió de coordinació amb responsabilitat de govern s’estableix en 100 euros. L’assistència als plens del Consell Comarcal i a les Juntes del Centre Sanitari serà indemnitzada en 45 euros per sessió; a la junta de portaveus l’import serà de 70 euros.Les sessions plenàries del Consell Comarcal tindran lloc el segon dijous de cada mes senar a les sis de la tarda, mentre que les del Consell d’Alcadies es duran a terme el primer dijous de cada mes senar, també a les sis de la tarda.