Esquerra governarà amb Compromís a Odèn

Nomenament de tinent d'alcalde

Repartiment del cartipàs municipal

Periodicitat de les sessions

Composició de la Comissió especial de Comptes

Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació

El Ple de l'ajuntament d'Odèn, celebrat el passat 18 de juliol va aprovar elamb els següents punts.Assumirà la tinencia d'alcaldia el regidor portaveu de Compromís per Odèn,L'alcalde,(ERC), assumirà les regidories de Governació, Territori, Transparència, accés a la informació i bon govern, Recursos Humans i Hisenda.El regidor(Compromís), les àrees d’Obres i urbanismes i de Telecomunicacions.El regidor(ERC), les àrees de Turisme, Sanitat i Medi Ambient.La regidora(Compromís), regidora de les àrees de Cultura, festes i fires, Promoció econòmica i acció rural i Promoció de la dona.La regidora(ERC), regidora de les àrees d’Infància, joventut i esports, Serveis Socials i Serveis (aigua, recollida selectiva...).S'estableixper als plens ordinaris. S’aprova per majoria: a favor 5 (Acord per Odèn i Compromís per Odèn) Abstencions 2 (Independents per Odèn)Xavier Vilaseca d'Independents per Odèn vota abstenció ja que considera que s’haurien de fer plens amb més periodicitat per tal d’evitar tants plens extraordinaris. Exposa que a l’anterior legislatura se’n van fer 4 d’extraordinaris i així evitar fer-ho igual. Manifesta que en molts dels punts votaran abstenció ja que son temes que son de l’anterior legislatura.Així doncs, les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament d’Odèn tindran lloc trimestralment el tercer dijous a les 20.00 hores.En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzarà el primer dia feiner, sent el proper ple ordinari el dia 21 de setembre de 2023.El mes d’agost no hi haurà sessió plenària ordinària, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.ALCALDE: Albert Solè Casals- Grup polític Odèn Acord MunicipalVOCALS: Pere Vilaginés Muntada - Grup polític Compromís per OdènCM i Xavier Vilaseca Bertran- Grup polític Grup polític Independents per OdènLes indemnitzacions a cobrar pels membres de l’Ajuntament seràn les següents:Indemnització per assistència a les sessions de Ple: 80 euros/sessió: 0,30 €, amb les retencions de l’IRPF corresponents. Partint del punt quilomètric més avantatjós per l’Ajuntament.realitzades en l’exercici del seu càrrec degudament justificades documentalment corresponents a pàrquings, peatges i transport.: 15 € i amb tiquet justificatiu amb un límit de 20 €: es recomana que els regidors siguin prudents amb les despeses.S'assigna percepció del 50% del Salari Mínim Interprofessional a l’Alcalde, Albert Solè Casals. Aquesta retribució es finançarà de la següent manera: la part corresponent a la seguretat social a càrrec dels pressupostos municipals i la part corresponent a nòmina a càrrec de la subvenció de càrrecs electes prevista a tals efectes per la Generalitat de Catalunya.