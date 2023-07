L’AIMS Festival de Solsona porta una quarentena de concerts a la Catalunya Central i al Prepirineu

El plat fort, el 12 d’agost

L’Acadèmia: intensitat, exigència i qualitat

Finançament estable

Entrades a la venda

A partir del primer d’agost la capital del Solsonès es tornarà a omplir amb més d’un centenar de músics d’arreu del món per a la celebració de lai el seu festival, que programa una quarantena de concerts fins al dia 20 a la Catalunya Central i Prepirineu. El divendres 4 a les vuit del vespre el teatre comarcal solsoní acull el concert inaugural, a càrrec dels professors de corda. Aquest migdia s’ha presentat en roda de premsa a l’Ajuntament de Solsona amb la presència del director, Peter Thiemann, l’alcaldessa, Judit Gisbert, el director dels Serveis Territorials de Cultura, Francesc Serra, i el nou regidor de Cultura solsoní, Albert Colell.El festival consta de gairebéCom en edicions anteriors, es mantenen grans concerts, com els de Cardona, Moià, Olius o Sant Llorenç de Morunys ­-a banda del concert de l’orquestra-, i s’hi afegeixen nous escenaris. S’incorporen a l’AIMS dos municipis del Solsonès: Pinós, amb un concert a la sala de l’Ajuntament, i Pinell de Solsonès, amb un concert exterior a la vila closa de Sant Climenç. Tal com exposa Peter Thiemann, president de la Fundació AIMS, “l’objectiu és arribar a cada un dels racons i municipis d’aquesta bonica comarca”, on es gaudirà de l’Acadèmia en 11 de les 17 poblacions.Enguany també cal destacar dins la programació dos concerts d’orgue a càrrec de l’alemany Johannes Geffert. Just un any després de la benedicció de la seva restauració,el 12 d’agost a les dotze del migdia. L’endemà, diumenge 13, a les set del vespre, l’organista de referència de l’AIMS protagonitzarà una de les cites del cicle de concerts inaugurals del monumental instrument de la catedral de Solsona amb un ampli repertori que abraça des de grans compositors europeus fins a autors catalans. Thiemann destaca “la sort de comptar amb Johannes Geffert per fer sonar els magnífics orgues que tenim, especialment el so brillant que té el de Solsona després de la seva restauració”. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Albert Colell, subratlla la “sensibilitat que des de sempre ha demostrat l’AIMS amb el patrimoni cultural solsoní, tant material com immaterial, fet que també contribueix a posar-lo en valor”.A més a més, com sempre, el plat fort, i que concentra tots els esforços de l’Acadèmia durant quatre intenses jornades, és el concert dea les set del vespre a la sala polivalent de Solsona. Seixanta músics sota la batuta del director Jordi Francés interpretaran la 3a Simfonia de L. v. Beethoven, l’Heroica, i l’Obertura de les Noces de Fígaro i el concert per a fagot solista de W. A. Mozart.El director del festival també posa de relleu “el luxe de poder seguir reunint els professors de vent i corda, magnífics músics, per interpretar un programa com el que es podrà escoltar a Cardona el divendres 11 d’agost” i que es repetirà dos dies més tard a Moià. Com és habitual, la qualitat musical del festival s’acompanya de l’al·licient de descobrir un ampli ventall d’espais patrimonials i paisatges del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell.En paral·lel al festival, l’AIMS té com a objectiu la. Enguany tornaran a ser més d’un centenar d’alumnes de 23 països diferents que visitaran Solsona aquest agost per rebre classes, escoltar-ne d’altres, estudiar moltes hores, divertir-se i oferir els seus resultats en els múltiples concerts programats. Molts d’ells vénen d’Europa, però també d‘indrets tan remots com Austràlia, Hong Kong, els Estats Units, Japó, Rússia, Armènia, Equador o Mèxic. Aquesta internacionalitat se suma a la dels 22 professors, procedents de països com el Canadà, els Estats Units, Itàlia, França, Alemanya o Lituània, entre d’altres.L’alcaldessa ha tornat a remarcar laper a la ciutat que representa aquest projecte en el qual s’inverteix des de fa més de vint anys i que és objecte d’un dels principals convenis de Cultura al cap de l’any. Igualment, el fet que la iniciativa continuï arrelada a la capital del Solsonès “palesa l’important potencial que té la ciutat com a seu d’estudis musicals, tant per les facilitats que oferim en l’ús d’instal·lacions, com els requisits tècnics que reuneix”, ha assenyalat el regidor de Cultura. Igualment, “és un reconeixement al llegat musical de Solsona”.Igual que l’any passat, l’elevada demanda ha obligat a fer una, sobretot en determinats instruments, pels quals més de la meitat de persones interessades no han pogut aconseguir plaça.En roda de premsa, Peter Thiemann ha posat l’accent en el projecte social que duu a terme la Fundació AIMS. En concret, s’ha referit aque, any rere any, aposta perquè “alumnes amb molt talent però pocs recursos puguin assistir a l’acadèmia mitjançant una beca i rebin una formació excel·lent a la qual no tindrien accés al seu país”.Així mateix, ladel projecte també és la que beneficia la població local que té més dificultats per apropar-se a l’oferta cultural. La Fundació AIMS segueix desplegant al llarg de l’any el projecte “Si no et pots apropar a nosaltres, nosaltres ens apropem a tu”, portant la música a col·lectius que no els hi és possible, per diversos motius, assistir als concerts. Per a Judit Gisbert, “aquest és un dels valors que singularitzen el projecte i pels quals l’Ajuntament també hi aposta”.Pel que fa al finançament de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, es consolida amb unes xifres molt similars a les de l’edició anterior., “no gens fàcil de tenir estable”, com remarca Thiemann. Més de la meitat dels ingressos es nodreixen de la pròpia activitat (matrícules, entrades, abonaments, donacions de particulars, etc).Elde la Generalitat de Catalunya, que en els tres últims anys ha incrementat la seva col·laboració, aporta més del 60 % del finançament públic de l’AIMS. Francesc Serra posa èmfasi en la voluntat de la Generalitat de contribuir a dur l’oferta cultural en àrees no urbanes, en tant que “tots hem de poder gaudir de la cultura de qualitat”. La resta d’ingressos provenen de la Fundació Friends of AIMS (amb seu a Califòrnia), l’Ajuntament de Solsona, l’associació d’Artistes, Intèrprets o Executants (AIE), l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) i el Consell Comarcal del Solsonès.Una de les particularitats de l’AIMS Festival és la diversitat de formats en què es presenta: el tradicional, en esglésies i auditoris, el de carrer, a la plaça de la Catedral de Solsona, i els gratuïts i socials, exclusius per a usuaris i residents de diversos centres.Tota la programació i els programes detallats es poden consultar en línia al web www.aims.cat , des d’on també es pot accedir a la compra de les entrades.