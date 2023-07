L'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia la presència de deixalles i botellons al municipi

L'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha publicat un comunicat on exposa que durant aquest mes de juliol, han tornat a aparèixer algunessense separar en diferents indrets del poble, ja sigui en papereres, fora del punt d'emergència o altres llocs del municipi; com ja s'ha dit moltes vegades, aquest fet és sancionable segons l'ordenança de residus vigent, però per sobre de tot adverteix que és "una actitud de molt poc respecte" per aquells vilatans i segones residències que compleixen a la perfecció amb el sistema de recollida Porta a Porta.També en aquest mateix sentit, adverteix el comunicat que els últims dies s'ha vist incrementat una altra vegada la troballa de; en aquest cas és d'aplicació també l'ordenança de residus, ja que deixen totes les deixalles tirades, així com l'ordenança de convivència ciutadana on es deixa clar que no està permès el consum a la via pública.El consistori ha detectat que tornen a tenir-ne a la, mostrant així un menyspreu cap a les instal•acions municipals.L'ajuntament lamenta que els mitjans per controlar aixó, són els que són, ja que "som un municipi petit"; tot i aixó, intensificaran els controls per tal de localitzar els infractors, i en el cas deexcepte pels usuaris del pàdel que podran entrar únicament els jugadors amb el codi corresponent.Afegeix que no és la seva intenció ni sancionar ni limitar l'accés als llocs, ja que sap greu que per uns pocs incívics calgui fer aixó, però no els deixen cap alternativa per protegir les instal•acions de possibles desperfectes.

