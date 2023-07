​Junts s’imposa al Solsonès en les Eleccions Generals del 23J

Des de Junts Solsonès estan molt satisfets dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge.Junts va guanyar en 14 dels 17 municipis del Solsonès i n’és la força més votada a la comarca,amb 1606 vots i el 25,53% dels vots.Agraeixen la confiança dipositada en Junts i per haver suposat una empenta important perquè el cap de llista Isidre Gavin "defensi la nostra veu a Madrid i contribuir que Junts, ara, sigui decisiu en la conformació d’un govern a Madrid". "Mai 7 Diputades i Diputats hauran sigut tant decisius per a Catalunya."Com a partit, mantindran la fermesa ja demostrada durant els 4 anys passats al Congrés delsDiputats. Com va dir Míriam Nogueras la nit electoral, una vegada sabuts els resultats, “lanostra prioritat no és la governabilitat d’Espanya , la nostra prioritat és Catalunya “!