Esquerra guanya a Pinell de Solsonès

Què han votat a Pinell pel Senat?

A Pinell de Solsonès, amb un cens de 172 electors, han votat 122, resultant una abstenció del 29%, 6 punts superior a la de fa 4 anys.ERC ha estat la força majoritària, amb 37 vots, seguida de Junts (30) i PP (20). El PSC ha estat la quarta força amb 8 i la CUP, amb 6.ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Sara Bailac i Ardanuy 44ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Carme Lostao i Otero 44ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA - Xavier Castellana i Gamisans 44JXCAT - JUNTS - Marta Gispert Rocasalbas 25JXCAT - JUNTS - Maria Teresa (Mayte) Rivero Segalàs 24JXCAT - JUNTS - Josep Maria Ribera Currià 24PP - Manel Parra Cabello 22PP - Miguel Ángel Balao García 21PP - Dolors Roca Curcó 21PSC - Dionís Oña Martín 6PSC - Pasión Gador Romero García 6PSC - Jan Pomés López 6SUMAR - ECP - Elena Carmen Motos Hervás 6SUMAR - ECP - Sergio Talamonte Sanchez 5SUMAR - ECP - Nessa Molina Cano 5VOX - Isabel Mas Picatoste 4VOX - María Isabel Guzman Cornejo 3VOX - Josep María Mirada Profitós 3PDECAT-E-CIU - Ivan Duran Pujol 3ESCONS EN BLANC - Lamberto Pons Sànchez 1ESCONS EN BLANC - Maila Surisca Ramos 1ESCONS EN BLANC - Julián Márquez Frías 1