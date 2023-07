Victòria històrica dels socialistes a Solsona

Solsona 2023 Totes les dades Cens total: 6.397 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.899 60,95% Abstencions: 2.498 39,04% Vots nuls: 63 1,61% Vots en blanc: 60 1,56% Partit Vots %

Caiguda de les forces independentistes

Pactòmetre Total: 0 176 PP 136 PSOE 122 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 CCa 1 U.P.N. 1

L'alta abstenció d'aquests comicis a Solsona i Catalunya no era bona senyal, i a mesura que avançava el recompte de vots a la sala polivalent, es veien cares de circumstàncies i de sorpresa entre els interventors i apoderats dels dos grans partits locals, ERC i JUNTS.Qui no podia dissimular una certa, era el primer secretari del PSC al Solsonès, Mohamed El Mamoun, que veia com el seu partit era la, per primera vegada des de l'any 1977.Els socialistes, que a les municipals, només fa dos mesos, quedaven fora de l'ajuntament,des de les generals del novembre de 2019 ifins al 24,8%. L'any 2019, el PSC obtenia 515 vots a Solsona (11,5%) i aquests 2023 fregava el miler, amb 952 (24,81%).L'excepcionalitat d'aquest resultat no és pel nombre de vots ni pel percentatge, atès que els socialistes, tot i no ser aleshores la força més votada, havien obtingut en altres ocasions molts més vots. Així va ser per exemple amb 1288 vots el 2008 o 1277 el 1996. I en percentatge, amb un 31,2% el 2008 i 30,6% el 1996, però sempre hi havia una altra força política al capdavant, que fins al 2011 va ser Convergència i Unió, i des del 2015, Esquerra.En declaracions a Nació Solsona,, a l'efecte por de la victòria de les dretes i l'opció de votar a una força útil que en aquest cas seria el PSC. També hi veu un càstig dels votants cap als partits independentistes.El triomf del PSC a Solsona no s'entendria sense la "debacle" dels partits nacionalistes, ERC i JUNTS. Respecte de fa 4 anys, els republicans han perdut 600 vots i JUNTS, 400. La CUP, també ha perdut més de 200 vots.Els partits de dretes, tot i seguir sent testimonials a Solsona, han crescut en suport. El PP ha obtingut 317 vots, 140 més que el 2019; i VOX 146, una trentena més.