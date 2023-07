Constituides amb normalitat les meses electorals al Solsonès

a les 9 h s'ha constituïda amb normalitat la mesa electoral ubicada al Teatre Municipal. Poden exercir el seu vot 802 ciutadans.Al col·legi electoral deubicat a la sala polivalent les 10 meses s’han constituït sense incidències. Estan convocades a les urnes 6.397 persones del municipi. Recordem que hi ha dues paperetes: una de blanca, per al Congrés de Diputats, i una de sípia, per al SenatEs recorda que l'horari de votació és de 9 h a 20 h.

Altres notícies que et poden interessar

​