Un dissabte més,de Solsona ha portat bona música a l'escenari de la Plaça de Sant Roc, de la mà del quartetés un grup bagenc que interpreta versions i temes propis tant en castellà com en anglès, i com bé diu el seu nom, no tenen un gènere musical concret, però tot i així, agraden a tots els públics, i ho van demostrar aquest dissabte a Solsona.

Altres notícies que et poden interessar

​