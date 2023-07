Un deliciós còctel de música clàssica als Claustres de la Catedral

Ivan Alcazo, oboè, Sergi Marquillas, trompeta i Marc Díaz, orgue Foto: Ramon Estany

Unes 100 persones van gaudir del concert Foto: Ramon Estany

El segon concert d'estiu del cicle, ens va portar a un viatge imaginari per la música del segle XVII i XVIII de la mà d'Ivan Alcazo, oboè, Sergi Marquillas, trompeta i Marc Díaz, orgue, o el que és el mateix,(Meravellosa Companyia). El Cicle de concerts d’estiu, coorganitzat per l’i la regidoria de CulturEn el suggerent i tranquil marc dels Claustres de la Catedral, el públic assistent, un centenar de persones, van deixar-se emportar per la singular proposta musical: una imaginària trobada de quatre músics del barroc, William Corbett, Gottfried Finger, G. F. Händel i J. S. BachAixí doncs,. El més veterà, el violinista i trompetista txec(1660-1730), torna de molts anys vivint a Londres, on va adquirir certa popularitat com a compositor d'òperes. Intenta animar-lo un vell conegut de la capital britànica, el fatxenda violinista(1675-1748), segon en arribar i de camí cap a Itàlia. A l’equipatge hi porta alguns manuscrits d’un violinista florentí anomenat(1638-1693). Completen la taula dos joveníssims músics,(1685-1759) i(1685-1750). Tots dos aspiren a guanyar-se la vida com a músics. Händel porta un violí, un oboè i algunes sonates que ha escrit. Bach, algunes petites composicions, un llibre d’un dels seus ídols,(1583-1643), i un esbós d'allò que vol que sigui una cantata. La sala la presideix un orgue i el que va poder passar quan tots quatre havien begut prou, ho poden sentir en aquest programa.The Delightful Pocket Company és un c; tres instruments reunits per tres músics que comparteixen la passió per la música de cambra, que aposten radicalment pel refinament de les seves interpretacions i a qui uneix el gust per donar a conèixer compositors i repertoris singulars partint d’una sonoritat tant genuïna com familiar.Es tracta d’una formació amb uns orígens històrics i, però que per la seva pròpia idiosincràsia i la contumaç/incontrolable personalitat dels seus membres, viu de la recerca constant de noves propostes artístiques a partir de dos eixos: d’una banda, la recerca i interpretació de música antiga amb instruments històrics i de l’altra, la recreació i les adaptacions pròpies de tot tipus de música.Tots tres músics han passat per l', seguint camins diversos en l'amplicació dels seus estudis al KMH d'Estocolm, Conservatori de París i Conservatori de Novara (Itàlia), respectivament.The Deligthul Pocket Company va ser fundat l'any 2020 i ha actuat al, a Barberà del Vallès i Montserrat, entre d'altres. Durant la temporada 22-23 ha estat seleccionat per formar part del catàleg de Joventuts Musicals com a grup emergent.