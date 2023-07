Empresaris per al Solsonès estrena nova junta

Nova junta i nous projectes, divendres passatvan fer la reunió per programar les activitats del que queda per al 2023 i el 2024 assignant tasques i projectes als membres de la junta. Van aprofitar per acomiadar també amb un sopar al president i tresorer sortints, Marc Arnau i Jordi Feliu, als quals se’ls ha agraït la seva tasca durant tots aquests anys.La nova junta la presideix, que substitueix Marc Arnau. En formen part representants de sectors ben diversos: Eva Sala, de Cal Moreno Mecànics; Montse Mas, de la Gestoria Mas; Anna Cardona, de la Constructora de Solsona; Lluís Codina, de CoNutrició; Eva Grau, de Vial 3; Cristina Barrera, d’Engiambi; Laura Villaró, de Les Casas de Matamargó, i Xavi Subirana del Forn de la Vall de Lord.

