Semen Cardona fa el primer vol de transport comercial de mercaderies de l'Estat amb un dron no tripulat

El dron arribant a una granja del Berguedà per fer l'entrega Foto: Mar Martí

Una tecnologia en constant evolució

L'empresa, especialitzada en la inseminació artificial porcina, ha fet aquest divendres el primer vol de transport comercial de mercaderies de l'Estat amb un dron no tripulat. Fins ara, els vols amb dron es feien dins de la línia de visió del pilot, però aquest cop l'aparell ha fet un lliurament a una explotació situada a mitja hora de distància en cotxe. El dron, en canvi, s'ha desplaçat 7 quilòmetres en línia recta a 70 quilometres per hora i ha trigat set minuts. El director tècnic delJordi Salvador, ha explicat que "ja va arribant aquella ciència ficció que havíem vist a les pel·lícules i les novel·les, ara la nostra feina és que ho faci de forma segura i amb uns costos que no siguin prohibitius".Un dron ha carregat aquest divendres al matí a les instal·lacions de Semen Cardona unai les ha transportat fins a una granja de porcs situada a Montmajor, al Berguedà. Allà, el granger ha recollit el paquet i se l'ha endut cap a dins de les instal·lacions de la granja. Es tracta d'un fet inèdit fins ara a l'estat espanyol i representa la consecució del primer vol de transport comercial de mercaderies amb dron no tripulat més enllà de la línia de visió del pilot.El prototip de dron que s'ha fet servir, desenvolupat per l'empresa moianesa, pot carregar un quilo de pes i desplaçar-se en un radi de 50 quilòmetres. El director tècnic de la companyia, Jordi Salvador, ha dit que el principal avantatge per a les empreses és el temps. "Hem trigat mitja hora per arribar a la granja amb un cotxe, mentre que el dron ho ha fet en set minuts. Hi ha un 75% d'estalvi de temps", ha apuntat Salvador. "Parlem d'una ciència ficció que mica en mica es va fent realitat", ha dit.De fet, fins l'any 2021 a Espanya estava prohibit fer servir els drons per repartir paquets. Salvador ha explicat, però, quei, davant d'això, el Barcelona Drone Center va presentar el projecte de Semen Cardona per aconseguir tots els permisos necessaris per poder fer vols comercials. Al cap de dos anys el projecte s'ha fet realitat. L'aparell que s'ha fet servir aquest divendres només pot carregar, però el director del Barcelona Drone Center ha dit que "ben aviat" ja esperen poder carregar fins a 10 quilos de pes i també fer rutes més llargues.De la seva banda, el director general de Semen Cardona, Jordi Coletas, ha dit que la d'aquest divendres és una "fita històrica". Assegura que, a banda del temps, el principal benefici que poden aportar els drons a la seva companyia és la "bioseguretat". "Avui en dia hi ha una altra pressió per la bioseguretat en les granges i fer entregues amb drons ens evita que hi hagi contacte de les mostres amb les persones i els vehicles, que són un factor d'infeccions o de possible entrada de malalties a les granges", ha detallat. A més, Coletas ha dit que això també els permet ser, ja que deixen de fer transport per carretera i també redueixen el plàstic que fan servir els repartidors, ja que s'han d'equipar amb guants i bosses per als peus.El director del Barcelona Drone Center ha explicat que avui en dia a nivell internacional els drons aplicats al món logísticc, ja que "és on hi ha més valor afegit". "Amb drons es poden transportar òrgans entre hospitals o, fins i tot, fa uns mesos es va salvar una vida a Suïssa perquè es va portar un desfibril·lador amb un dron", ha detallat. També explica que a l'Àfrica es fan servir per "portar medicaments o mostres de sang en pobles remots". A més, també s'estan fent proves pilots als Estats Units, Noruega i Irlanda on es fan entregues als clients finals de productes com un cafè."Imaginar-nos un dron entrant per una finestra d'un pis de Barcelona per entregar un paquet potser no ho arribarem a veure mai", ha exposat Salvador, però sí que "mica en mica aquesta ciència ficció que tots hem vist a les pel·lícules o a les novel·les està arribant". En aquest sentit, Salvador diu que la tasca d'empreses com la que ell dirigeix és "fer que aquests vols es puguin fer d'una forma lògica i segura i amb uns costos que no siguin prohibitius".

