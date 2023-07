​La seu electrònica de l'ajuntament de Solsona integra la carpeta ciutadana interadministrativa de l'OAC

Ara és més senzill per a la població solsonina accedir als tràmits electrònics amb totes les administracions públiques catalanes. La seu electrònica de l’Ajuntament ( https://solsona.eadministracio.cat/ ) amplia els seus serveis amb la integració del mòdul de carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC “El Meu Espai (MyGov)”.A través d’unque apareix a la pàgina principal de la seu, es pot accedir des d’un sol lloc als tràmits, notificacions, comunicacions i expedients, així com a les consultes que fan les administracions a les dades personals i a l’històric dels inicis de sessió amb les administracions, siguin ajuntaments, consells comarcals, diputacions o la Generalitat de Catalunya.. En cas que no es tingui, la manera més fàcil és fer-ho a través de l’idCAT mòbil.Aquest servei, que centralitza l’accés de la ciutadania a la consulta de sol·licituds i expedients, dona compliment a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.