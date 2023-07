El Pagès de Matamargó recorda amb una cançó la cendra i les llàgrimes dels focs del 98

Pancarta crítica amb els polítics pels incendis del 98

En Ramon M Casas Roca, també conegut com el cantautor, ha escrit una cançó on, encara li tremola la veu en cantar, en recordar el calvari que es va viure per part seva amb només 18 anys, quan tot se’ls va cremar, ara fa 25 anys.l’incendi va passar el dia 19, i per aquest motiu ha fet un petit homenatge a tots els afectats i a tota aquella gent que, desinteressadament, va venir a ajudar-los per intentar salvar una petita part de les seves vides.La cançó és també un, un dels impulsors de la 1a ADF de Catalunya, Natura Viva, i una tota la gent que van lluitar i lluitaran com ell ho va fer tots els anys que va poder.Casas també es va reivindicar, contra els polítics a la seva manera, com bé diu el seu fill a la cançó, amb una pancarta ben gran a la porta de casa seva, anunciant el dia on esperàven la visites de tots aquells que van aparèixer quan menys se’ls necessitava, buscant la foto, que ell es va assegurar que tinguessin, sent portada a molts llocs.