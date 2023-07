L'Hora de Resistència de Natació de Solsona arriba a la 40a Edició

Equips mixtos de quatre persones han de nedar la màxima distància possible durant una hora amb relleus de 42 metres. És el repte de la històrica, que el dissabte 29 de juliol a les onze del matí arriba a la 40a edició. Avui se n’obren les inscripcions, que són gratuïtes.La competició manté el funcionament i les normes dels darrers anys. S’hi pot participar en. Es repartiran vuit premis, entre els tres primers equips classificats de cada categoria, l'equip amb la mitjana d'edat més elevada i el més jove. L’any passat hi van prendre part 27 persones.L’Hora de Resistència de Natació és una activitat organitzada per laLes inscripcions són gratuïtes i es poden cursar fins la vigília presencialment a les pròpies instal·lacions, per correu electrònic, a, o bé trucant al telèfon 973480051.