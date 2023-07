Jornada solidària a favor de la Fundació Vicente Ferrer

Caminada solidària (5 km)

Sortida desde recepció (Familiar)

(Familiar)

Aquadance Bollywood

Piscina (Familiar)

Taller de mandala

Mini Club (Infantil)

Automassatge ajurvèdic Sala polivalent (+14)

Adults +14)

Parada de "Comerç Just"

El dissabte 29 de juliol elcelebra la jornada solidària a favor de la, on durant tot el dia es fan un seguit d'activitats gratuïtes amb taquilla inversa.. Taller de henna Mini Club. Sessió de Hata Ioga Sala polivalent (Cant de mantres Sala polivalent (Adults +14)Activitats gratuïtes amb taquilla inversaLes donacions es podran fer al responsable al final de cada activitat.A partir de les 11:00h. i durant tot el dia, es podran adquirir productes artesants fets per les dones discapacitades de la Fundaciówww.campingsolsones.com campingelsolsonesLa recaptació es destinarà al 100% a la fundació Vicente Ferrer.T'animem a col·laborar!