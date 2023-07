Solsona s'omple un any més de petits músics

El curs que realitzen a Solsona és p'er a violí, violoncel i piano Foto: Ramon Estany

Per cinquena vegada alumnat i professorat de l’, s'han retrobat a Solsona per celebrar el seu curs d’estiu.Ahir dimecres, 19 de juliol, van arribar a Solsona alumnat, famílies acompanyants i professorat, que, després de la presentació i l'assaig, van oferir un Playtogether d’inauguració del curs.Fins el diumenge 23 de juliol, faran les classes d'aquest curs, que combinaran amb actuacions en espais públics de la ciutat. Així, avui dijous, 20 de juliol, oferiran un concert a la Residència d'avis. Demà divendres, 21 de juliol, faran un concert a la Plaça de la Biblioteca. El dissabte, 22 de juliol, el Teatre Comarcal acollirà un concert de grups, i el diumenge 23 de juliol al matí, s'acomiadaran de Solsona amb un concert de cloenda del curs al Teatre Comarcal.El Métode Suziki és una tècnica d'aprenentatge musical basat en la filosofia i mètodes d’ensenyament desenvolupats per, violinista i pedagog japonès.Suzuki observà la facilitat i naturalitat amb la qual tots els nens aprenen a parlar el seu idioma. Per a Suzuki, l’èxit d’aquest aprenentatge resideix en la manera com ensenyem a parlar els nostres fills, el que ell anomenà “el mètode de la llengua materna”. Arribà a la conclusió que si apliquéssim el mateix mètode d’ensenyament a d’altres camps del coneixement tots els nens podrien assolir com a mínim el nivell d’excel·lència de la parla.​El que fa especial el mètode Suzuki és la totalitat del plantejament:Inici primerencAprendre per imitació (la lectura s’introdueix posteriorment)Escoltar cada dia gravacions d’alta qualitat musical així com les peces que s’estan aprenentRepertori acumulatiu (les peces se segueixen treballant i millorant un cop ja apreses)Repertori comúClasses de grup (a més de les classes individuals)Tocar habitualment en públicLa gran implicació dels paresPracticar diàriamentAlta qualitat de l’ensenyament de la mà de professors formatsL’amor i l’entorn positiu