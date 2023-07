L'estiu a Riner és musical i festiu

Sal & Pebre

Carles Cases i Sveta Sveta Trushka

Accademia del Piacere

AIMS

del programa estiuenc #Rineréscultura organitzat per l’Ajuntament de Riner per als mesos de juliol i agost. El programa consta d’activitats artístiques i festives, amb un ampli repertori musical que inclourà concerts de música antiga, música clàssica, blues, bandes sonores o versions, entre altres propostes. Entre els concerts previstos destaquen el del duet Sal & Pebre (Su, 22 de juliol), el de Carles Cases i Sveta Sveta Trushka (Casa Gran del Miracle, 29 de juliol), el de Música mestissa a càrrec de l’Accademia del Piacere (Santuari del Miracle, 6 d’agost), el de The Blues Prisoners (Santa Susanna, 12 d'agost) i el de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (19 d’agost, Casa Gran del Miracle).(Emma Herrada, veu i percussions, i Marc Monsó, veu i guitarres), interpretaran a Su, en el marc del Festival Itinera, les seves versions en acústic de diferents estils i èpoques. Sal & Pebre són un duet del Bages amb un repertori eclèctic que inclou Zaz, Stay Homas, Chuck Berry, Creedence, Beatles, Elvis Presley, ABBA, Queen, The Beatles, Janis Joplin, Bob Dylan, Paul Mcartney, Sting, Tracy Chapman, Sangtraït, Lluís Llach, Sopa de Cabra, Txarango, Troba Kung-Fú, Avicii, Kiko Veneno, Rosario, Antonio Flores, Último de la fila, Jarabe de Palo i Oques Grasses.acompanyat de la violoncel·lista Sveta Trushka. Cases presenta un concert de proximitat on podrem sentir la música que abasta la seva dilatada carrera musical cinematogràfica, ja siguin obres concebudes per a concert o bé extractes dels seus treballs de bandes sonores per a cinema. Un directe que transmetrà l´emoció de les composicions de Cases a través dels instruments, establint un diàleg entre el piano i el cello.protagonitzat per la formació l’Accademia del Piacere, enquadrat en Festival de Música Antiga dels Pirineus i que compta amb la col·laboració de la Comunitat Benedictina. El grup interpretarà peces de Mateo Flecha, Henry le Bally, Andrea Falconieri, José Marín, Fahmi Alqhai, Luis de Briceño, Gaspar Sanz i anònims. Es tracta de peces de compositors espanyols del segle XVII, molt influenciats per la música popular i les formes i estils procedents de les colònies de la corona hispana. Prèviament al concert, les persones interessades poden participar en una visita guiada al Santuari del Miracle, que alberga algunes de les obres mestres del barroc a Catalunya., un duet de blues de Barcelona, ​​format per Lluís Souto Gassó (harmònica) i Sergio Giunta Díaz “el Sangre” (guitarra i veu), dos músics amb una llarga trajectòria i carrera musical dins del món del blues del que són uns veritables amants i apassionats en totes les variants.. Es tracta d’un concert dels alumnes de la secció de vent de l’acadèmia amb un repertori encara per concretar.a càrrec del grup Terra Nova Collective, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus. El concert celebrat al Santuari del Miracle va centrar el repertori en peces dels compositors Vanderhagen i Mozart., mentre que Santa Susanna ho farà el dia 11 d’agost, festivitat de la santa, i Su el 15, dia de la Mare de Déu d'Agost.L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat que aquesta programació “és una aposta per apropar la cultura, que és un dret per a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país, a un micropoble com el nostre”, alhora que “és un motor de promoció turística i econòmica, amb activitats atractives per als visitants que a més afavoreixen que la gent conegui el nostre patrimoni, com el Santuari del Miracle, i que dóna vida als nostres equipaments, com restaurants, allotjaments i comerços”.Solà ha remarcat la varietat de l’oferta musical, amb concerts d’estils molt diversos programats en el marc de cicles com el Festival Itinera, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) o l’AIMS (Acadèmia Internacional de Música de Solsona).