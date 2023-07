El tècnic esportiu, que ha format part del cos tècnic del CF Solsona les darreres dues temporades, com a entrenador del Solsona B, ha fitxat per al CE Oliana per dirigir l'equip aquesta propera temporada 2023-2024.L'Oliana, després d'una gran temporada, ha assolit l'ascens de Tercera a Segona Catalana, on coincidirà amb el CF Solsona. Els derbis entre ambdós equips tindran lloc al municipal de Solsona el proper 8 d'octubre i al camp de l'Oliana el 10 de març.