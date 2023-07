La cançó de l'estiu de «La ruleta de la suerte» promociona Solsona

La lletra de la cançó

"Ya está aquí el veranito

ya llegó el solecito.

Este año no voy a la playa

ni tampoco al Himalaya.

Este año yo lo arreglo

porque este año voy al pueblo.

Por el dia las terrazas,

por la tarde a las plazas,

y cuando llega la noche,

soy el rey de la verbena

y me suelto la melena.

Con la brisa i la sonrisa

con mi tio voy al rio.

En Sanabria o Albacete,

en Solsona o Alpedrete,

cuando llega el veranito

soy el rey de la verbena

y me peino como quiera

cuando llega el veranito

y me suelto la melena

soy el rey de la verbena

Al concurs d'Antena 3 dehi ha un grup musical que amenitza el programa amb les seves versions musicals. Segons l'època de l'any, toquen durant unes setmanes un tema fixe per obrir el programa, i aquests dies obre sintonia amb una peculiar cançó de l'estiu, on apareix Solsona com a destinació turística.Com cada any, la banda ded'Antena 3 elabora una cançó de capçalera per a la temporada dels programes d'estiu. Com no podia ser altrament, el trio format per Joaquín Padilla, Chema Bejarano i José del Val han elaborat un nou i divertit tema per a aquest any.A la cançó, la tornada de la qual repeteix: "Soc el rei de la revetlla", es posa èmfasi en unes vacances d'estiu viscudes al poble i a la muntanya. La curiositat és que hi apareix Solsona, al costat d'Alpedrete, un petit municipi de la comunitat de Madrid.