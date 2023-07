​Ser maçona és pecat?

, ja no es parla de pecat ( i menys capitals). Ara, en diuen passions de l’ànima. Els eufemismes segueixen facilitant-nos la vida; ens la fan més amable: ara no som velletes, estem a l’edat de l’Imserso, del colesterol, d’anar més sovint al metge, del voler aprofitar la vida amb gust...ha convertit en pecat moltes passions de l’ànima. Alhora, però, d’ensenyar-nos-les en alguns dels seus més sonats successors de Déu a la terra.Penso en lafigura del papa Borgia... que dels set pecats capitals que ell no havia de cometre, no en va deixar quasi cap al tinter. I això que havia fet els vots!Amb tot, fa poc mesos, en un article sobre la maçoneria femenina em va impactar que el papa Benet XVI digués queSer maçó no és cap passió de l’ànima ni cap acte immoral. Per què doncs, fa anar a l’infern els pobres maçons i maçones que, per no molestar, viuen aquesta mena de seva espiritualitat en quasi secret?Segurament és per no ser molestats. Perquè Franco també ho va convertir en pecat. Ell hi estava obsessionat amb la maçoneria i, en els afusellaments de l’estiu del 36, ja va fer matar molts maçons sense tenir cap llei a la mà que el pogués lliurar de culpa davant la seva veneradíssima Santa Teresa.Després, perquè ella no el castigués tant va dictar una llei. I és clar, hi ha molta gent que encara té por. Per què hi estava obsessionat? Als feixistes, el lliurepensament no els fa mai el pes. Però a Benet XVI, què li passava? Hi ha una coincidència molt sospitosa: el papa va formular aquesta barbaritat just el mateix any, el 2005, en què es va crear la Gran Lògia Femenina d'Espanya. Es va constituir a Barcelona i provenia de la Gran Lògia francesa. Que potser li va fer por que proliferessin les lògies maçones femenines?però no vol dir el seu nom ni vol deixar veure el seu rostre. Per què? Quan estem segurs del que fem i ara que Franco i Benet XVI ja passen comptes de les seves atrocitats el primer i dels seus errors el segon, no podrien presumir d’allò que tant bé els fa?que les posi en pràctica com vulgui... però, ara, encara és necessari amagar-se’n? La Gran Lògia Femenina d'Espanya té 250 «germanes» inscrites. Evidentment, no són influencers. I la majoria tenen por que els perjudiqui a la feina perquè creuen que a Catalunya encara està mal vista.Mar Sánchez Bergua, diu que «no som secretes, som discretes». Anhelen la millora personal i el desenvolupament moral i espiritual amb la pràctica de la virtut i de valors universals com la justícia, la igualtat i la llibertat.I és que... però fer-ho a les fosques, no ho deixa gaire clar.