El regidor de la CUP a Llobera tindrà una dedicació parcial

Periodicitat de les sessions

Nomenament de tinents d’alcaldessa

El passat dimecres 5 de juliol l’Ajuntament de Llobera va aprovar elmunicipal, que va quedar repartit de la següent manera:: Alcaldessa, regidora de cultura, educació i joventut. Representant al Consell Escolar i al Consell d’Alcaldes.: 1ra tinença d’alcaldia, regidora d’activitat agrària, activació econòmica, patrimoni històric i cultural, esports i protecció civil. Representant a la Mancomunitat d’Abastiment d'Aigües del Solsonès.: 2na tinença d’alcaldia, regidor d’urbanisme, medi ambient, polítiques territorials i habitatge. Representant a l’ADF.: 3ra tinença d’alcaldia, regidor d’hisenda, serveis socials, telecomunicacions i noves tecnologies i responsable dels edificis de titularitat municipals. Representant a la Junta del Centre Sanitari del Solsonès.Pel que fa a les retribucions, el regidor Marc Barrera cobrarà unacorresponent a un 75% de dedicació, per l’increment del volum de responsabilitats i tasques que aquests darrers anys s’han donat, i havent de tenir una presència efectiva mínima en l’Ajuntament del 75% de la jornada ordinària.S’estableix que la resta de regidors cobraran de 40€ per assistència al ple. En concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,30 € per quilòmetre, subjectes al percentatge de retenció de l’IRPF que legalment pertoqui en cada moment.Per altra banda, anteriorment, en el ple extraordinari celebrat el 23 de juny, va prendre possessió el regidor, del PSC.L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el primer dimecres hàbil de cada mes a les 10:00 h., a la sala de sessions de l’Ajuntament.S’acorda nomenar com a tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera a la regidora SaraVilches Comelles (primera tinent), Marc Barrera Colilles (segon tinent), i Jordi Joaquin Esteve (tercer tinent).