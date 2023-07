El cartipàs municipal de Solsona estableix la dedicació parcial de tres regidors

ERC, CUP i Treballem per Solsona Foto: Ramon Estany

El Ple extraordinari de l’de dijous passat va representar l’establiment de les bases d’organització política i funcionament de l’Ajuntament per als propers quatre anys. S’hi va aprovar el cartipàs municipal que, entre altres qüestions, recull els règims de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. A banda de l’alcaldessa, Judit Gisbert, que mantindrà la dedicació exclusiva, tindran una dedicació parcial Joan Parcerisa (ERC), del 80 per cent; Albert Colell (ApS-CUP), del 35 per cent, i Esther Espluga, del 27 per cent., que assumeix directament les àrees d’Hisenda i Administració, es remunerarà amb un sou lleugerament inferior al que tenia fins ara, del’any. Per la seva banda,, primer tinent d’alcaldessa i titular d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals, Esports i Noves Tecnologies, percebràl’any;, com a responsable de Cultura, Joventut i Comunicació,, i, regidora d’Educació, Governació i Salut,. Cap d’ells percebrà indemnitzacions.La resta de regidors de govern percebran 157,50 euros per assistència a cada Ple, Junta de Govern Local o reunions de comissions de les quals formin part. Els grups polítics també seran retribuïts amb 150 euros al mes i 75 euros per regidor mensuals.en el Ple del cartipàs. L’alcaldessa va explicar que el còmput per a la serva retribució es va fer a partir de la proposta d’ApS-CUP, de fixar com a sostre tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI), i un càlcul intermedi respecte del sou anterior. La portaveu de Junts per Solsona, Núria Bonet, va reconèixer aquesta reducció de l’alcaldessa, però va subratllar que les arques municipals faran front a un augment de 12.414 euros en salaris, corresponents a l’increment del 42 per cent de la jornada.respecte el posicionament de fa quatre anys, que proposava unes retribucions màximes d’entre 1.600 i 1.860 euros. La portaveu cupaire, Pilar Viladrich, va recordar l’actualització del codi ètic de la seva formació, que situa l’import màxim per als seus regidors en tres vegades el SMI. “I el salari del nostre regidor en cap cas supera el límit del nostre codi ètic”, va dir.L’alcaldessa va donar compte de la resolució d’alcaldia que delegava regidories a la resta de membres del govern municipal. Tal com ja s’havia anunciat públicament, a banda de les àrees de Joan Parcerisa, Albert Colell i Esther Espluga; Ramon Montaner (ERC) continuarà al capdavant de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parcs i Jardins; Maria Moumen (ERC) serà la nova regidora de Drets Socials, Feminismes i Transparència, i Pilar Viladrich (ApS-CUP), d’Habitatge, Infància i Participació.s’assignen, per aquest ordre, a Joan Parcerisa, Pilar Viladrich, Ramon Montaner i Maria Moumen. En la mateixa sessió, a més, es van nomenar els membres de les comissions Especial de Comptes i Informativa. En ambdós casos seran els portaveus de cada grup: Joan Parcerisa, per ERC; Núria Bonet, per Junts per Solsona; Marc Barbens, per Treballem per Solsona, i Pilar Viladrich, per Aps-CUP. Igualment, es va aprovar el nomenament de representants a diferents òrgans municipals i externs.va aprofitar aquesta sessió per demanar a l’executiu de coalició més concreció en les prioritats i l’estratègia traçada per al mandat que arrenca. A més, va posar-se a disposició del govern. “I als regidors amb dedicació, us demanem que hi poseu el coll, perquè hi ha temes encallats que necessiten un impuls important”, va afirmar Barbens.Quant a les adscripcions de, l’executiu ha ofert la possibilitat a l’oposició de formar tàndems amb regidors de govern arran de l’interès manifestat per Treballem per Solsona. Per això, es consensuarà una proposta per aprovar properament.cada darrer dijous dels mesos senars a dos quarts de vuit del vespre, una qüestió en la qual Junts va votar en contra en considerar que caldria incrementar la periodicitat. La Junta de Govern Local, d’altra banda, es reuneix cada dilluns laborable a les quatre de la tarda. Marc Barbens insta l’equip de govern a agrupar ordres del dia de sessions de la Junta i suprimir les que siguin prescindibles, per exemple per vacances, per estalviar recursos.