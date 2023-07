​Antifrau detecta irregularitats en el procés de compra dels terrenys per construir el nou Centre Sanitari del Solsonès

L'(OAC) ha detectat diverses irregularitats en la compra dels terrenys destinats a la construcció el nou centre sanitari del Solsonès per part del Consell Comarcal i la Fundació pública comarcal.A partir d'una denúncia de la CUP, l'OAC insta al Consell Comarcal a obrir una investigació per determinar l'abast de les presumptes irregularitats,. En l'informe, l'OAC detecta una "eventual tramitació indeguda" de la compra dels terrenys per un import de 800.000 euros. Troba unade la junta de la Fundació pública comarcal i també laEn el seu informe, l'OAC també apunta que hi ha "determinades incongruències" relatives al precontracte signat el 3 d'abril de 2023, així com tambésobre la propietat i una "definició irregular" de la finca. En matèria d'urbanisme, destaca que el sector en el qual està ubicada la finca no està desenvolupat urbanísticament i que qualsevol actuació necessitaria la corresponent execució o modificació del planejament.La investigació d'Antifrau va iniciar-se després d'una. Antifrau insta a la presidència del Consell Comarcal a investigar les presumptes irregularitats i incongruències per determinar l'abast de la causa i les possibles responsabilitats.en el seu àmbit d'actuació. Davant d'això, la CUP ha iniciat un nou procediment davant del Síndic de Greuges per "depurar responsabilitats i que es corregeixin els errors detectats".