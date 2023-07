​«Castellvell, la senyora de Solsona» és el títol de les visites nocturnes que Solsona Experience oferirà aquest 2023

La visita ressegueix la vida de, una dona molt desconeguda per lamajoria dels habitants de la nostra ciutat i que va arribar a ser Senyora de Solsona., vescomte de Cardona i acabarà els seus dies al Castellvell de Solsona. Ester Vila, cofundadora i guia de la cooperativa serà l’encarregada d’encarnar la protagonista: “Sovint la història acostuma a parlar poc de les dones, explicant la història de la Maria volem reivindicar la seva mentalitat trencadora per l’època i també el seu compromís amb la ciutat”.i els entrebancs que va haver de superarvde la mà de diversos personatges històrics, no us deixeu perdre aquesta oportunitat. Les entrades ja es poden comprar a partir d’avui mateix a la plataformai, com ja passava en les últimes ocasions, s’hi podrà sentir música en directe. En acabar, s’oferirà un petit refrigeri i una copa de cava a tots els assistents per tal de comentar l’experiència amb la resta del grup i amb els protagonistes de la trama.Després de l’èxit de “Torna a l’escola”,, aquest 2023 l’experiència es trasllada al Castellvell de Solsona.D’aquesta manera, la cooperativa Solsona Experience continua amb la seva missió d’expandir les visites nocturnes per la comarca tal com ja va fer l’any 2021 amb “Olius: dels ibers al modernisme”, també situada al terme municipal d’Olius.