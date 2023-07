El Partit Popular ha fet campanya a Solsona

A set dies per la jornada electoral, els partits polítics incrementen la seva presència pública. Així doncs, el president provincial dela Lleida i cap de l'oposicio a la Paeria,, acompanyat de la número 3 al Congrés,, han fet campanya per les eleccions espanyoles a Solsona i a La Seu d'Urgell aquest dissabte acompanyats de militants del Solsonès i l'Alt Urgell.A Solsona s'han reunit amb el cap de llista per les passades municipals, Ramon Ribalta, i altres militants.El Partit Popular va obtenir 177 vots en les darreres eleccions generals del novembre del 2019. Ciutadans en va obtenir 104 i VOX 118.