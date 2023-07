Nit de rockabilly a la Vermuteria

Aquest dissabte 15 de juliol han tornat els concerts a La Vermuteria de Solsona. A l'escenari de la placeta hi ha actuat el grup de moda i habitual als concerts que organitza l'establiment solsoní , els, un grup de fusió de Rockbilly, Rock’n’Roll, SurfRock, Pshycobilly, NeoRockbilly, que va saber congregar un nombrós públic.a finals del 2012 amb un sol i únic objectiu: "tornar" a portar el rockabilly i el rock'n'roll a la societat actual.En(membre del grup de rockabilly ja dissolt, els V59) va ser qui va posar en marxa el projecte. Tenia ganes de continuar tocant, experimentant i sentint a les cordes de la seva guitarra els ritmes d'una època tan memorable com la dels 50, de manera que va contactar amb en, un gran amic des de la facultat i un guitarrista amb un enorme talent, perquè l'ajudés a construir i donar forma a la idea. El primer pas va ser publicar un anunci per internet amb la intenció de trobar un cantant. I el van trobar. Ell és en, un jove tarraco-vigatà que, tot i haver sigut la veu principal en grups de rock com "The Alones" o "The Furthermores", mai abans s'havia endinsat en el món del rockabilly. No obstant, va acceptar aquest viatge en el temps i va desenfundar, de nou, el micròfon que portava mesos descansant al seu armari.Ja n'éren tres: dos guitarres i una veu. Només faltava trobar a una persona que posés el batec del cor de les cançons i a una altra que representés la columna vertebral dels seus ritmes., músic amb gran trajectòria i experiència, és el nom de la persona que va decidir incorporar el batec rockabilly al grup amb la seva gran i fidel amiga, la bateria. Finalment, poques setmanes després va aparèixer en: un veterà del rock'n'roll amb més de 40 anys de trajectòria musical. Amb el seu inconfusible baix, el projecte va acabar tenint la forma desitjada. A partir d'aquell moment, els Six han viatjat als anys 50 i 60, i han anat, dia rere dia, treballant, experimentant i sentint el mes pur rockabilly i rock'n'roll per poder poder-lo regalar al seu públic durant els seus espectacles.No va ser fins a l'octubre del 2013, un any després de la seva consolidació, que els Six in Town van presentarUna col·lecció de 10 temes amb una qualitat excel·lent, els quals van ser gravats i editats per ells mateixos al Mas Fontanelles de Seva.Dos anys i mig després, a l'abril del 2016, van donar a llum el seu segon cd, titulat, "The King of Satisfaction".