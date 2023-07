Benjamí Puig (ERC) és nomenat president del Consell Comarcal del Solsonès

Foto de grup de tot el plenari del Consell Foto: Ramon Estany

El republicà Benjamí Puig, ha estat investit president delaquest divendres a la tarda. Ho ha fet amb els 7 vots del seu grup comarcal (ERC), els 8 del grup de Compromís Municipal, amb els qui han signat aquesta setmana un pacte de govern pel qual es repartiran la presidència i el govern durant aquesta legislatura, i el vot favorable de la CUP, que els hi ha donat confiança. L'altre grup del Consell, Pacte Local, els ha donat 3 vots en blanc.(ERC i president del Consell Comarcal del Solsonès) ha afirmat que “Aquest acord que hem assolit posarà fi a les disputes i donarà estabilitat a la governança del Consell Comarcal; aquest pacte és un acte de generositat dels dos grans grups del Solsonès pel bé de la comarca”.En el seu torn, el portaveu d'ERC al Consellha explicat que “el nou govern culminarà els projectes iniciats en el mandat anterior i iniciarà els nous projectes que requereixi el progrés de la comarca”.Per la seva part,(Compromís Municipal): ha destacat " la unitat que suposa el pacte assolit i la oportunitat que suposa el fet de treballar plegats" subratllant també "el repte d’integrar els municipis de Torà i Biosca”.(Alternativa Municipalista): ha demanat al nou govern "solucionar el conflicte de les treballadores familiars, consolidar el traspàs del Centre Sanitari i desencallar el desplegament de la recollida selectiva”.(Ara Pacte Local) ha coincidit amb la CUP en la petició de "desencallar el tema del Centre Sanitari i veure com quedaran els serveis" així com la resolució de " la qüestió de les treballadores familiars" i que "el Consell torni a ser el pal de paller de la comarca”.