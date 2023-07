El Servei Enllaç d'AMISOL ha atès 12 persones el darrer any

Elés un servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental a les empreses de la comarca del Solsonès que treballa dins el marc delha ofert aquest servei d’inserció laboral per cinquè any consecutiu, atenent de Juliol de 2022 a Juny de 2023 aamb diversitat de perfils i edats.La metodologia de treball ha estat centrada en la persona i adaptada a les necessitats de cadascuna. S’ha elaborat el seu perfil professional i s’ha definit el seu pla individual per la millora de competències i la seva posterior inserció laboral.S’han realitzatrelacionades amb el context laboral, el mercat de treball, la recerca de feina, les seves motivacions i interessos i competències bàsiques i transversals. També s’han realitzat formacions d’alfabetització informàtica adaptades a les competències digitals de cada persona i pràctiques no laborals en empreses en funció del seu perfil professional i les seves motivacions i interessos.Pel que fa a la prospecció empresarial, el servei s’ha donat a conèixer a quaranta-tresempreses de la comarca del SolsonèsEls, ha estat la realització de quatre convenis depràctiques no laborals oferint la possibilitat que tant l’empresa com les persones es puguin conèixer, i quatre persones han formalitzat un contracte laboral incorporant-se en el mercat de treball ordinari.Tant les persones que participen al servei com els professionals que hi formen part, agraeixen ladepositada per part de les empreses de Solsona i, especialment a la Comunitat de Propietaris i Propietàries de l’Edifici Omega, Gestoria Alfic, ADN Inter Laboral, Transports Pere Fornell Vendrell, Cuinem per a tu, Electrodomèstics Taurus, Residència Hospital Pere Màrtir Colomés, Consell Comarcal, Museu de Solsona Diocesà i Comarcal, Biblioteca Carles Morató i Ajuntament de Solsona.sempre vetllant pels interessos de les persones a les que s’atenen.El Servei Enllaç ha estat possible gràcies al projecte SIOAS, projecte subvencionat perDepartament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons SocialEuropeu.