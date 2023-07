​La música de Vanderhagen i Mozart arriba al Santuari del Miracle

El Festival de Música Antiga dels Pirineus torna a Riner (el Solsonès), amb el concert “Sons imperials” a càrrec de Terra Nova Collective, una formació internacional amb seu a Bèlgica. El concert tindrà lloc al Santuari del Miracle, i centrarà el repertori en peces dels compositors Vanderhagen i Mozart. Prèviament, les persones interessades poden participar en una visita guiada al Santuari del Miracle, que alberga algunes de les obres mestres del barroc a Catalunya. Les entrades anticipades es poden obtenir a: http://femap.cat/ El programa de Terra Nova Collective. Les obres d’aquests dos compositors són la màxima representació del refinament artístic de dos dels centres culturals més importants de finals del segle XVIII: Viena i París. A Viena, Wolfgang Amadeus Mozart va ser el compositor de referència del regnat de l’emperador dels Habsburg Josep II. A París, la música del compositor Vanderhagen, una figura oblidada de la vida musical parisenca de després de la Revolució Francesa, va ser la banda sonora del regnat d’un altre emperador amb gran influència en la història d’Europa: Napoleó I.Concretament, el programa inclou el Quartet per a flauta i corda, en Re major, K.285, i el Quintet per a clarinet i corda, en La major, K.581, de Mozart, a més de l’Ouverture et airs connus, per a flauta i corda, de Vanderhagen.Terra Nova Collective està format per Carlota Garcia, flauta clàssica; Shiho Ono, violí; Blanca Prieto, violí i viola; Marc Claes, viola; Teresa Madeira, violoncel, i Vlad Weverbergh, clarinet di bassetto i direcció. Es tracta d’una curiosa formació musical especialitzada en “rescatar” iTambé treballa per convertir la investigació en pràctica introduint aquesta música en el repertori modern mitjançant enregistraments d'alta qualitat i actuacions públiques. A més de desenvolupar el nou repertori, Terra Nova vol promocionar instruments musicals oblidats des de fa temps, nous formats de presentació i nous solistes que en el futur podran agafar el testimoni de la interpretació d’aquesta música.El concert,forma part de #Rineréscultura, programa estiuenc conformat bàsicament per propostes de caire musical, però sense deixar de banda altres propostes com teatre, exposicions, visites guiades, trobades populars i activitats infantils.