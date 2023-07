Pobles bonics del Solsonès: els 5 que no et pots perdre

El Solsonès (amb 13.513 habitants l’any 2020) és una comarca prepirinenca on es compaginen amb encant els camps de cultiu amb les grans extensions de bosc, els rius, les fonts i els paratges esquerps de l’alta muntanya.

Dels disset municipis (amb la incorporació de Torà i Biosca), solament vuit tenen nucli de població, ja que la major part del territori està formada per masies disseminades, algunes de les quals són bells exemplars de les construccions característiques de la Catalunya rural dels segles XV al XVIII.

El Solsonès, que per aquest motiu ha estat anomenat “la comarca de les mil masies”, conserva les seves manifestacions folklòriques més ancestrals i la configuració d’un paisatge de naturalesa intacta. Lluny de les presses i el brogit de les grans ciutats, el Solsonès us convida a fer-hi estada; disposa d’un ampli ventall d’establiments turístics (hotels, càmpings, cases de turisme rural, apartaments turístics, albergs i refugis) i, per als més menuts, té cases de colònies i granges escola. Ofereix la possibilitat que tothom pugui practicar tot tipus d’esports, i també descobrir les joies del romànic, del gòtic, del barroc, del modernisme o del neolític, que poblen aquesta terra en equilibri amb els homes i les dones que la treballen.

Sant Llorenç de Morunys

Sant Climenç i la seva Vila Closa

El Miracle

Torà: el nucli antic

Al bell mig de Catalunya, i a cavall de les terres lleidatanes, la Depressió Central i el PrePirineu, el Solsonès és una comarca que ens regala bonics paisatges i pobles.Amb una petita extensió de només 4,2 km², es troba al peu de la serra de Port del Comte, al vessant dret del riu Cardener, envoltat en la seva major part pel terme de Guixers, excepte al nord, que limita amb la Coma i la Pedra. Comprèn també l’enclavament que inclou la mola de Lord, amb el santuari de Lord.La vila, amb 960 habitants (any 2020), constitueix un centre turístic per la seva bellesa paisatgística i pels seus monuments històrics i artístics, i és freqüentat pràcticament tot l’any –a l’estiu pels estiuejants, a la tardor pels boletaires i a l’hivern pels esquiadors. Conserva l’estructura medieval formada per un clos murat en forma de pentàgon irregular on antigament hi havia cinc portals als angles, dels quals en resten quatre, i l’església romànica i el claustre.Malgrat els saquejos que va sofrir durant la Guerra Civil, la seva església d’estil romànic conserva una sèrie d’obres com el fragment de pintura mural del segle XIV, el retaule gòtic, les restes de l’altar major barroc, la capella i altar xorigueresc de la Mare de Déu dels Colls i el retaule de Sant Miquel i Sant Joan del segle XV.La població de Sant Llorenç de Morunys és coneguda pel nom popular de Sant Llorenç dels Piteus (el nom ve de la indústria que hi havia hagut del drap piteu). Encara a la plaça Major podem veure les parts superiors de les cases, anomenades perxes, nom que es donava a les golfes dels habitatges, i que era el lloc on s’assecaven els draps en l’època que Sant Llorenç es dedicava a aquesta activitat.Avui ja no en trobarem, de drap Piteu, però sí indústries alimentàries, d’embotits, formatges i bolets que són una delícia per a qualsevol paladar.Sant Climenç és el nucli de població més important del municipi de Pinell. S’hi pot visitar l’església romànica del segle XII i un casalot senyorial que conserva emblemes heràldics i que és el punt de partida del recorregut per la vila closa; encara queden restes de l’antic castell.La vila closa de Sant Climenç té el seus orígens al castell i a la vila fortificada datada entorn dels segles XII-XIII quan passà del domini dels senyors de Pinell als de Cardona.Cap al finals del segle XVI, els Cardona van transformar el castell en una casa senyorial. De fet, darrera del castell i formant una vila closa amb una sola portalada d’accés, hi ha una sèrie d’habitacles, els quals configuren un conjunt medieval força ben conservat.El Portal de Sant Climenç és la porta d'entrada a l'antic nucli de Sant Climenç des del qual s'accedeix a l'antiga capella de Santa Magdalena, de planta quadrada amb volta de creueria adossada a l'edificació anomenada popularment “castell” i actualment mot enderrocada. El portal exteriorment ve suportat per uns contraforts de pedra i s'accedeix al mateix per mitjà d'una rampa.El carrer Mossèn Jaume Caelles de Sant Climenç és el carrer principal de Sant Climenç. L'accés al carrer es fa a través d'un portal situat a la part posterior del “castell”. Les mateixes edificacions que el delimiten formen de cara a l'exterior un front de fortificació que és el primitiu nucli urbà de Sant Climenç. Les façanes dels edificis són de pedra en tota la seva alçada, planta baixa i primer pis. Tot el carrer és empedrat..El Miracle és un disseminat que s'escampa a l'entorn del santuari pròpiament dit, el qual és el centre de major atracció del municipi, i és situat a l'extrem occidental del terme, prop del tossal de Sant Gabriel. El conjunt dels edificis del santuari del Miracle és precedit per la gran església, de grans proporcions i inacabada, orienta a sol ixent, obra del mestre de cases vigatà Josep Moretó; el total havia de tenir 38 m de llargada per 29 m d'amplada i 26 m d'alçada, però manquen uns 21 m en els quals les parets són començades (dins aquest espai inacabat resten parets de les anteriors esglésies dels segles XV i XVI). Deixant l'espai d'un carreró hi ha la Casa Gran, antiga albergueria i majestuós edifici renaixentista de la fi del segle XVI amb afegits posteriors. Són construccions modernes el convent dels monjos benedictins de Montserrat, amb una de les sales decorada al començament del segle XX per Luís Graner, i la casa d'espiritualitat.La peça més interessant del santuari és el retaule barroc que els administradors del Miracle encarregaren al 1744 al gran escultor de l'escola vigatana Carles Morató, en el qual treballà fins el 1758; el daurat i la policromia són obra del pintor solsoní Antoni Bordons, que hi treballa en 1760-1774. Aquest retaule, restaurat el 1993, és un dels exemples més sumptuosos i harmoniosos que resten a Catalunya de l'època barroca. És presidit per la imatge de la Mare de Déu del Miracle, talla del segle XV que representa Maria nena amb una creu a la mà. A dintre del santuari es conserva també un interessant retaule gòtic-renaixentista del segle XVI.La festa major del Miracle se celebra el 3 d'agost. L'ermita de sant Jaume, propera al Miracle, celebra el seu aplec al maig.El nucli antic de la població mostra un clos semicircular, format al redós de l'antic castell, amb algunes obertures en els darreres del conjunt, i un vell portal vers migdia. De la primitiva muralla medieval només es conserven alguns trams ( plaça Vila Vella i a la part nord, que limita amb la riera de Llanera). El conjunt és centrat en l'església de Sant Gil, a la qual menen carrerons ben pavimentats, amb arcs, trossos coberts i cases ben restaurades.L'esglèsia parroquial de Sant Gil de Torà conserva l'orientació i alguns murs de l'època romànica, si bé es va refer en època gòtica avançada, com indica la seva volta, de gòtic florit. La porta de la façana de ponent té data del 1567 i el nom de Mestre Francesc, que indica l'època i l'autor de l'ampliació. Les naus laterals són neoclàssiques, i a l'exterior de l'església es veu una portalada tapiada de grans dovelles. La portalada lateral, que ara s'utilitza com a principal, és d'estil plateresc.Aquesta església, que inicialment era sufragània de la de l'Aguda, el 1430 obtingué la possibilitat de tenir fonts baptismals i que el vicari de l'Aguda residí­s sempre a la vila, i el 1438 obtingué la plena categoria de parròquia. Inicialment era de la diòcesi d'Urgell, fins que el 1593 passà a la de Solsona, d'on és cap d'arxiprestat. L'església de Sant Gil és esmentada des del 1100, quan el vescomte Guerau Ponç de Cabrera, nét d'Arnau Mir de Tost, la va cedir amb delmes, primí­cies i oblacions, juntament amb les esglésies de l'Aguda, que des del 1085 eren ja de la canònica de Solsona, a la comunitat canonical solsonina. De nou és esmentada el 1163 en l'acta de consagració de Santa Maria de Solsona.A la mateixa plaça es troba la Casa de Colònies les Monges (1844) que acollí­ el nou forn de pa ( a la part baixa) i al damunt es construí­ la casa convent de les Germanes Dominí­ques de l'Anunciata, que feien de guarda i ensenyament d'infants.Casa dels Cardona ( carrer Ofrera, 6) Fou residència dels administradors dels Cardona a la vila i després de la comunitat de Preveres de la Vila. Segons la tradició oral, també havia estat la casa de l'Orde dels Hospitalers. De la primitiva casa només se'n conserva un fragment de la façana.